В Финляндии сообщили о вероятной утечке в газопроводе Balticconnector
Финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе между Финляндией и Эстонией, сообщила пресс-служба.
«На основании наблюдений возникли подозрения, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь. Клапаны морского трубопровода теперь закрыты, и утечка, таким образом, остановлена», – говорится в сообщении.
Gasgrid совместно с эстонским оператором газотранспортной системы Elering расследуют произошедшее, а состояние газовой системы Финляндии стабильное, поставки газа обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo, уточнили в пресс-службе.
Двунаправленный газопровод Balticconnector был запущен в 2019 г. Он пролегает по морскому и наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски.
Трубопровод пролегает через Финский залив. 26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через соседнее Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад.
Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.