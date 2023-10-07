«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Маршрут через Украину является одним из двух действующих направлений экспорта российского газа в Европу. Вторым маршрутом является трубопровод «Турецкий поток». «Северные потоки» были приостановлены в августе 2022 г., а через месяц, 26 сентября, они были повреждены в результате диверсии в Балтийском море.