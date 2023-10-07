Газета
Бизнес

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Ведомости

«Газпром» уменьшил объем прокачки газа через Украину на 2 млн куб. м до 40,3 млн куб. м в сутки. Топливо поступает в Европу только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

«»Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 40,3 млн куб. м на 7 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – уточнил сотрудник корпорации.

Днем ранее объем прокачки газа через территорию Украины в Европу составлял 42,3 млн куб. м.

По прогнозу сайта «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), прокачка топлива 7 октября могла снизиться еще сильнее. ОГТСУ сообщал, что ее объем должен был составить 39,6 млн куб. м.

1 октября «Газпром» снизил объем прокачки газа через Украину до 37,9 млн куб. м. В августе компания повышала поставки газа в Европу по этому маршруту до уровня IV квартала 2022 г. в размере 42,1 млн куб. м в сутки.

Маршрут через Украину является одним из двух действующих направлений экспорта российского газа в Европу. Вторым маршрутом является трубопровод «Турецкий поток». «Северные потоки» были приостановлены в августе 2022 г., а через месяц, 26 сентября, они были повреждены в результате диверсии в Балтийском море.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных