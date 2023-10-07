«Газпром» сократил прокачку газа через Украину
«»Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 40,3 млн куб. м на 7 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – уточнил сотрудник корпорации.
Днем ранее объем прокачки газа через территорию Украины в Европу составлял 42,3 млн куб. м.
По прогнозу сайта «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), прокачка топлива 7 октября могла снизиться еще сильнее. ОГТСУ сообщал, что ее объем должен был составить 39,6 млн куб. м.
1 октября «Газпром» снизил объем прокачки газа через Украину до 37,9 млн куб. м. В августе компания повышала поставки газа в Европу по этому маршруту до уровня IV квартала 2022 г. в размере 42,1 млн куб. м в сутки.
Маршрут через Украину является одним из двух действующих направлений экспорта российского газа в Европу. Вторым маршрутом является трубопровод «Турецкий поток». «Северные потоки» были приостановлены в августе 2022 г., а через месяц, 26 сентября, они были повреждены в результате диверсии в Балтийском море.