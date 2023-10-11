Финляндия нашла следы «внешней деятельности» на газопроводе Balticconnector
Повреждения на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией могли появиться в результате «внешней деятельности», сообщили в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии.
«Предпосылкой дискуссии [с президентом Саули Ниинистё] стали повреждения, обнаруженные на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, вероятно, вызванные внешней деятельностью, а также повреждение кабеля связи между Финляндией и Эстонией», – говорится в сообщении.
Комитет работает в тесном контакте с Эстонией и другими партнерами по ЕС и НАТО, добавили в представительстве. Уточняется, что поставки продолжаются.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок даст решительный ответ в случае, если газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения в результате преднамеренной атаки.
8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.