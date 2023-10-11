Газета
Политика

Финляндия нашла следы «внешней деятельности» на газопроводе Balticconnector

Ведомости

Повреждения на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией могли появиться в результате «внешней деятельности», сообщили в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии.

«Предпосылкой дискуссии [с президентом Саули Ниинистё] стали повреждения, обнаруженные на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией, вероятно, вызванные внешней деятельностью, а также повреждение кабеля связи между Финляндией и Эстонией», – говорится в сообщении.

Комитет работает в тесном контакте с Эстонией и другими партнерами по ЕС и НАТО, добавили в представительстве. Уточняется, что поставки продолжаются.

Газопровод между Эстонией и Финляндией могли повредить диверсанты

Если версия теракта подтвердится, есть риск, что в этом опять попытаются обвинить Россию

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок даст решительный ответ в случае, если газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения в результате преднамеренной атаки. 

8 октября финский оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 

Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных