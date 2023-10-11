Газопровод между Эстонией и Финляндией могли повредить диверсанты

Газопровод между Эстонией и Финляндией могли повредить диверсантыЕсли версия теракта подтвердится, есть риск, что в этом опять попытаются обвинить Россию
Власти Финляндии подозревают, что газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией и телекоммуникационный кабель Balticconnector могли быть повреждены из-за диверсии. Такие опасения высказал 10 октября на брифинге финский премьер Петтери Орпо. «Пограничная и береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии. Финские власти начали расследование. Мы также получили информацию о неисправности кабеля передачи данных. С большой долей вероятности можно предположить, что это повреждение находится в экономической зоне Эстонии», – заявил Орпо.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте также признал факт утечки, при этом подчеркнув, что вызвана она «внешней активностью». Президент уже сообщил о случившемся генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который пообещал помощь альянса в расследовании.
Balticconnector – морской соединительный газопровод (интерконнектор) между Финляндией и Эстонией длиной около 80 км и мощностью 2,6 млрд куб. м в год, проходит по дну Финского залива и частично территориям обоих государств. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 2019–2020 гг. Он позволяет Финляндии получать газ транзитом через Эстонию из Инчукалнского подземного хранилища в Латвии и терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в литовской Клайпеде. Эстония, в свою очередь, имеет возможность получать топливо с расположенного в Финляндии плавучего СПГ-терминала Exemplar в порту Инкоо (начал работу в 2023 г.).
Эстонские и финские сейсмологические станции не зафиксировали похожих на взрыв событий в Финском заливе во время утечки на соединяющем страны газопроводе, заявила ведущий сейсмолог Эстонского геологического центра Хейди Соосалу порталу гостелерадио ERR. «Исходя из сейсмических данных, никаких взрывов зафиксировано не было, – сказала она. – По крайней мере на основе сейсмических данных никаких признаков такого рода активности не обнаружено». Если и был взрыв, то его мощность находилась ниже порога обнаружения».
Но ТАСС со ссылкой на норвежское издание Verdens gang сообщил, что сейсмологи Норвегии зарегистрировали сотрясение 8 октября у газопровода в Финском заливе.
77-километровый трубопровод был перекрыт с обеих сторон еще 8 октября, когда финский и эстонский операторы зафиксировали падение давления в системе. По мнению финского оператора Gasgrid, ликвидация неисправности трубопровода может занять месяцы.
Наиболее известной диверсией на трубопроводах до последнего времени были подрывы труб трансбалтийских «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» в 2022 г. Эти теракты остановили прокачку российского газа в Германию. Виновники подрывов до сих пор не определены, различные неофициальные версии возлагают ответственность, например, на США, Украину и Россию. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании терактов на «Северных потоках», 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что его результатов нет «и, видимо, не будет». «Отвечая на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом, – добавил он. – Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками – это уже не имеет никакого значения».
Неадекватная реакция и «охота на русских ведьм» в связи с аварией без предъявления существенных доказательств возможна, но, скорее, со стороны Эстонии, нежели Финляндии, полагает шеф-редактор аналитического портала Rubaltic.Ru Александр Носович. Он напоминает, что в сентябре премьер Эстонии Кая Каллас, призывавшая к экономической изоляции России, оказалась вовлечена в скандал с компанией ее мужа, сотрудничавшей с российской стороной. Каллас удалось сохранить свой пост, но теперь, поясняет Носович, ей нужно реабилитироваться в глазах западной общественности. Впрочем, неадекватное поведение возможно и в Хельсинки, так как со вступлением Финляндии в НАТО ее восточная политика сменилась с нейтральной на «модель поведения неофита альянса», резюмирует эксперт.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что в последнее время газ по трубопроводу поставлялся в направлении Эстонии. Финляндия поставляет в Прибалтику часть объемов газифицированного российского СПГ, который покупает с проекта «Криогаз-Высоцк» (СП «Новатэка» и Газпромбанка) и с завода «Газпрома» в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области.
Эксперт напоминает, что Balticconnector строился при поддержке ЕС «для повышения взаимосвязей между европейскими странами и развития газового рынка ЕС». По словам Юшкова, до аварии Balticconnector был недозагружен, так как потребление газа в Эстонии исторически низкое, а соседняя Латвия в основном получает топливо с СПГ-терминала в Литве. Финляндия же обеспечивает свои потребности в газе за счет плавучего СПГ-терминала, отмечает аналитик.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов поясняет, что терминал Exemplar позволяет Финляндии получать до 5 млрд куб. м газа в год при среднем объеме потребления в 2018–2022 гг. в 1,9 млрд куб. м (в 2022 г. он снизился до 1,1 млрд куб. м). Еще одним источником импорта является небольшой терминал Hamina мощностью 1,3 млн куб. м газа в год, добавляет эксперт.