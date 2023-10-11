Газопровод между Эстонией и Финляндией могли повредить диверсанты

Наиболее известной диверсией на трубопроводах до последнего времени были подрывы труб трансбалтийских «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» в 2022 г. Эти теракты остановили прокачку российского газа в Германию. Виновники подрывов до сих пор не определены, различные неофициальные версии возлагают ответственность, например, на США, Украину и Россию. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании терактов на «Северных потоках», 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что его результатов нет «и, видимо, не будет». «Отвечая на вопрос, кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом, – добавил он. – Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились, а чьими руками – это уже не имеет никакого значения».