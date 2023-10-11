Столтенберг пообещал ответ НАТО в случае подтверждения атаки на Balticconnector

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.