Столтенберг пообещал ответ НАТО в случае подтверждения атаки на Balticconnector
НАТО даст решительный ответ в случае, если газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения в результате преднамеренной атаки. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Трансляция велась на YouTube.
«В случае если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, последует единый и решительный ответ альянса», – заверил он.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.
10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», писало агентство Reuters.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает по дну Балтийского моря и наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.