Финляндия допустила, что газопровод Balticconnector был поврежден преднамеренно
Утечка газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла произойти в результате преднамеренного действия. В финском правительстве сообщили, что повреждение произошло «не в результате обычного процесса транспортировки газа».
«Компания Gasgrid Finland дала экспертную оценку, согласно которой ущерб возник не в результате обычного процесса транспортировки газа», – говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что точка утечки находится в экономической зоне Финляндии. Ранее премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что также был поврежден кабель передачи данных – это повреждение, предварительно, находится в экономической зоне Эстонии.
10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», писало агентство Reuters.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор финского оператора Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев, – самым ранним сроком он назвал позднюю зиму.
Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.