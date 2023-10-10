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Финляндия допустила, что газопровод Balticconnector был поврежден преднамеренно

Ведомости

Утечка газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла произойти в результате преднамеренного действия. В финском правительстве сообщили, что повреждение произошло «не в результате обычного процесса транспортировки газа».

«Компания Gasgrid Finland дала экспертную оценку, согласно которой ущерб возник не в результате обычного процесса транспортировки газа», – говорится в сообщении. 

В кабмине уточнили, что точка утечки находится в экономической зоне Финляндии. Ранее премьер-министр Петтери Орпо сообщил, что также был поврежден кабель передачи данных – это повреждение, предварительно, находится в экономической зоне Эстонии.

10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», писало агентство Reuters.

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Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Как заявлял гендиректор финского оператора Gasgrid Янне Гренлунд, работа газопровода может быть восстановлена через несколько месяцев, – самым ранним сроком он назвал позднюю зиму.

Двунаправленный газопровод Balticconnector длиной 80 км был запущен в 2019 г. Он пролегает через Финский залив и по наземному пути между финской Инкоо и эстонской Палдиски. Его пропускная способность составляет до 2,6 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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