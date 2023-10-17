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СМИ узнали об обнаружении китайского судна рядом с поврежденным Balticconnector

Ведомости

В районе повреждения газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией, было обнаружено китайское судно, проходившее мимо в момент повреждения магистрали. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на базу данных Marine Traffic.  

Обнаруженным судном оказался контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю, но ходит под флагом Гонконга. Уточняется, что при обычной скорости в 11 узлов судно начало замедляться при приближении к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла. Через 15 минут контейнеровоз вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.

По информации издания, правительство Эстонии до сих пор не направило Китаю запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу судна. По словам источника в госструктурах, это деликатная в дипломатическом смысле информация.  

Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия. 

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10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности». 

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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