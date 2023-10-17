СМИ узнали об обнаружении китайского судна рядом с поврежденным Balticconnector
В районе повреждения газопровода Balticconnector, который пролегает между Эстонией и Финляндией, было обнаружено китайское судно, проходившее мимо в момент повреждения магистрали. Об этом сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на базу данных Marine Traffic.
Обнаруженным судном оказался контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю, но ходит под флагом Гонконга. Уточняется, что при обычной скорости в 11 узлов судно начало замедляться при приближении к Balticconnector, пока скорость не снизилась до 9,5 узла. Через 15 минут контейнеровоз вновь увеличил скорость до более чем 11 узлов.
По информации издания, правительство Эстонии до сих пор не направило Китаю запрос с требованием предоставить разъяснения по поводу судна. По словам источника в госструктурах, это деликатная в дипломатическом смысле информация.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.
10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. 11 октября в комитете по внешней политике и политике безопасности при правительстве Финляндии сообщили, что повреждения могли появиться в результате «внешней деятельности».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.