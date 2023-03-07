NYT: подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группировка

Собеседники газеты рассказали, что взрывчатку могли заложить опытные водолазы, которые не связаны с военными и разведывательными службами. В то же время они не исключили, что злоумышленники могли проходить специальную подготовку. Американские чиновники отметили, что, несмотря на новые разведданные, все еще существуют огромные пробелы в данных о том, что произошло с газопроводами, пишет NYT.