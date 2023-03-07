NYT: подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группировка
Новые данные разведки США свидетельствуют, что подрыв «Северных потоков» совершила проукраинская группировка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые изучили разведданные.
В то же время у Вашингтона нет доказательств, что к инциденту причастны президент Украины Владимир Зеленский, его помощники и какие-либо другие украинские чиновники.
Из разведданных следует, что виновные в подрыве трубопроводов были противниками политики президента РФ Владимира Путин, отмечает газета. В то же время американским спецслужбам не удалось установить тех, кто руководил операцией. Подчеркивается, что доказательств, указывающих на причастность Москвы к инциденту, также не найдено.
Источники NYT, изучившие разведданные, сделали вывод, что диверсию могли осуществить граждане Украины или России. Официальные лица США уточнили, что, по их данным, в инциденте не были замешаны граждане Великобритании и США.
Собеседники газеты рассказали, что взрывчатку могли заложить опытные водолазы, которые не связаны с военными и разведывательными службами. В то же время они не исключили, что злоумышленники могли проходить специальную подготовку. Американские чиновники отметили, что, несмотря на новые разведданные, все еще существуют огромные пробелы в данных о том, что произошло с газопроводами, пишет NYT.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательства должна участвовать Россия. На следующий день Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы.