Газета
Политика

Заявления Лаврова на встрече G20 в Индии. Главное

Министр призвал «поставить заслон» санкциям и провести честное расследование по «Северным потокам»
Анастасия Швецова
Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которая проходит в Индии 1-2 марта. В ходе своего выступления он поддержал «выстраивание общего будущего человечества», призвал «поставить заслон» нелегитимным санкциям и подчеркнул важность участия России в быстром и честном расследовании диверсии против «Северных потоков».

О поведении западных стран на встрече глав МИД стран «двадцатки»

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — заявил Лавров.

Отказ от логики диктата и противостояния санкциям

«Становление полицентричного мира требует признания цивилизационного разнообразия и взаимного уважения интересов. Необходимо отказаться от ущербной логики доминирования, диктата и санкций. Приветствуем возвышение новых центров влияния в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке», — сказал глава российского МИДа.

«Необходимо поставить заслон нелегитимным санкциям, любым формам нарушения свободы международной торговли, манипулированию рынками, произвольному введению ценовых потолков и другим попыткам присвоения чужих природных ресурсов», — призвал министр.

Расследование при участии России подрыва «Северных потоков»

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северный поток" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — подчеркнул Лавров, обвинив Запад в провокации деградации международных экономических отношений.

Розыгрыш «продовольственной карты»

«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. <...> Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду», — заявил он, отметив, что партии российских удобрений, в том числе для Африки, по-прежнему заблокированы в портах ЕС.

О сотрудничестве с «договороспособными партнерами»

«В рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС настроены на формирование надежных транспортных коридоров, независимых платежных систем, расширение расчетов в национальных валютах», — пояснил Лавров. Он также напомнил, что Россия работает над созданием газораспределительного узла в Турции, также в июле планируется провести саммит Россия – Африка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных