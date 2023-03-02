Заявления Лаврова на встрече G20 в Индии. Главное

Заявления Лаврова на встрече G20 в Индии. ГлавноеМинистр призвал «поставить заслон» санкциям и провести честное расследование по «Северным потокам»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которая проходит в Индии 1-2 марта. В ходе своего выступления он поддержал «выстраивание общего будущего человечества», призвал «поставить заслон» нелегитимным санкциям и подчеркнул важность участия России в быстром и честном расследовании диверсии против «Северных потоков».
О поведении западных стран на встрече глав МИД стран «двадцатки»
«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — заявил Лавров.
Отказ от логики диктата и противостояния санкциям
«Становление полицентричного мира требует признания цивилизационного разнообразия и взаимного уважения интересов. Необходимо отказаться от ущербной логики доминирования, диктата и санкций. Приветствуем возвышение новых центров влияния в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке», — сказал глава российского МИДа.
«Необходимо поставить заслон нелегитимным санкциям, любым формам нарушения свободы международной торговли, манипулированию рынками, произвольному введению ценовых потолков и другим попыткам присвоения чужих природных ресурсов», — призвал министр.
Расследование при участии России подрыва «Северных потоков»
«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северный поток" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — подчеркнул Лавров, обвинив Запад в провокации деградации международных экономических отношений.
Розыгрыш «продовольственной карты»
«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. <...> Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду», — заявил он, отметив, что партии российских удобрений, в том числе для Африки, по-прежнему заблокированы в портах ЕС.
О сотрудничестве с «договороспособными партнерами»
«В рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС настроены на формирование надежных транспортных коридоров, независимых платежных систем, расширение расчетов в национальных валютах», — пояснил Лавров. Он также напомнил, что Россия работает над созданием газораспределительного узла в Турции, также в июле планируется провести саммит Россия – Африка.