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МИД Венгрии назвал инцидент на «Северных потоках» терактом

Ведомости

Подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» должен расцениваться как теракт. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

«Что бы ни произошло на газопроводе "Северный поток" — это действительно скандально. Потому что это, по сути, это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Со стороны кого бы то ни было, но он подвергся атаке. И такое нападение должно расцениваться как террористический акт», — сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия поддерживает подробное расследование инцидента, которое поможет установить причастных к атаке, независимо от того, кто инициирует разбирательство. По мнению главы венгерского МИДа, сыграть роль в этом вопросе должна ООН. Он отметил, что организация могла бы предоставить механизм расследования произошедшего и стать площадкой для разбирательств. 

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление, после чего были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 

Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. 

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

14 февраля в Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах. В ответ в организации заявили об отсутствии мандата для проведения расследования. В Кремле указали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных