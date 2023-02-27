МИД Венгрии назвал инцидент на «Северных потоках» терактом

«Что бы ни произошло на газопроводе "Северный поток" — это действительно скандально. Потому что это, по сути, это первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению. Со стороны кого бы то ни было, но он подвергся атаке. И такое нападение должно расцениваться как террористический акт», — сказал он.