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В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования подрыва «Северных потоков»

Ведомости

У ООН нет мандата, чтобы расследовать подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«У нас нет мандата. <...> Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Таким образом Дюжаррик прокомментировал внесение в Госдуму проекта обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. Ранее сегодня документ в нижнюю палату внес комитет Госдумы по международным делам.

В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия. По мнению авторов обращения, материал Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба». 

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.

Херш опубликовал свое расследование 8 февраля. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала эту информацию ложью и «полной фикцией». В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

Ранее по теме: В Госдуму внесли проект призыва к ООН расследовать подрыв «Северных потоков»
Ранее по теме: Лауреат «Пулитцера» Херш назвал подрыв «Северных потоков» глупостью США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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