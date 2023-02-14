В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования подрыва «Северных потоков»
У ООН нет мандата, чтобы расследовать подрыв «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«У нас нет мандата. <...> Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).
Таким образом Дюжаррик прокомментировал внесение в Госдуму проекта обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. Ранее сегодня документ в нижнюю палату внес комитет Госдумы по международным делам.
В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия. По мнению авторов обращения, материал Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.
Херш опубликовал свое расследование 8 февраля. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала эту информацию ложью и «полной фикцией». В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».