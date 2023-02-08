В Белом доме назвали ложью данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Информация о том, что взрывные устройства под газопроводы «Северный поток» заложили прошлым летом водолазы военно-морских сил (ВМС) США под прикрытием учений «Балтопс», является ложью. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
«Эта совершенная ложь и полная фикция», – заявила она агентству. Таким образом Уотсон прокомментировала ранее опубликованную статью американского журналиста Сеймура Херша, который завил со ссылкой на осведомленный источник о причастности США к подрыву «Северных потоков».
Ранее сегодня Херш заявил, что президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминирования Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин.