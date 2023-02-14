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В Госдуму внесли проект призыва к ООН расследовать подрыв «Северных потоков»

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Комитет Государственной думы по международным делам внес в Госдуму проект обращения к ООН с предложением провести международное расследование подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2». Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — говорится в документе. 

В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия. По мнению авторов обращения, материал Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба». 

Лавров: официальные лица США признают причастность к взрывам на «Северных потоках»

Депутаты подчеркнули, что ответственность за причинение «многомиллиардного ущерба» владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов полностью лежит на администрации президента США Джо Байдена.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. 

В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее так и не назвали.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал на своем сайте статью, в которой сообщил о причастности США и Норвегии к подрыву газопроводов. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала эту информацию ложью и «полной фикцией». В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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