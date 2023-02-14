В Госдуму внесли проект призыва к ООН расследовать подрыв «Северных потоков»

8 февраля Сеймур Херш опубликовал на своем сайте статью, в которой сообщил о причастности США и Норвегии к подрыву газопроводов. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала эту информацию ложью и «полной фикцией». В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».