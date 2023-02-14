Лауреат «Пулитцера» Херш назвал подрыв «Северных потоков» глупостью США
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что атака на российскую газотранспортную систему «Северный поток» властями США – «глупость за гранью разумения». Об этом он сказал в эфире радиостанции Radio War Nerd.
«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует поразительный градус глупости», – сказал он.
Также он добавил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине. По его словам, это может быть «хорошо для рейтингов».
8 февраля Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США в подрыве «Северных потоков». По его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же же года военно-морские силы Норвегии сбросили гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.
На следующий день после выхода статьи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается «свернуть» расследование. По словам Пескова, статья Херша – это «очень важный материал», и он может ускорить международное расследование, однако «воспринимать его как первоисточник нельзя».