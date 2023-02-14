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Лауреат «Пулитцера» Херш назвал подрыв «Северных потоков» глупостью США

Ведомости

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что атака на российскую газотранспортную систему «Северный поток» властями США – «глупость за гранью разумения». Об этом он сказал в эфире радиостанции Radio War Nerd.

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует поразительный градус глупости», – сказал он. 

Также он добавил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине. По его словам, это может быть «хорошо для рейтингов».

8 февраля Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США в подрыве «Северных потоков». По его данным, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же же года военно-морские силы Норвегии сбросили гидроакустический буй, который привел взрывчатку в действие.

На следующий день после выхода статьи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад пытается «свернуть» расследование. По словам Пескова, статья Херша – это «очень важный материал», и он может ускорить международное расследование, однако «воспринимать его как первоисточник нельзя».

Ранее по теме: В Кремле заявили о попытке «свернуть» расследование подрыва «Северных потоков»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных