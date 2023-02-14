Лауреат «Пулитцера» Херш назвал подрыв «Северных потоков» глупостью США

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует поразительный градус глупости», – сказал он.