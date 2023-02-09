В Кремле заявили о попытке «свернуть» расследование подрыва «Северных потоков»И призвали к открытому международному следствию, а также наказанию виновных
Статья американского журналиста Сеймура Херша о расследовании взрыва на «Северных потоках» на Западе не получила широкого распространения, что не может не вызывать удивления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле указали на попытки «свернуть» расследование.
Отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-то действия для привлечения международного внимания к этой статье, к примеру в рамках ООН, Песков заявил о необходимости сначала проанализировать данный материал. «Это все-таки журналистское расследование, воспринимать как первоисточник нельзя», – отметил представитель Кремль. Но, по словам Пескова, это «очень важный материал». Данная статья должна ускорить международное расследование, «а мы видим наоборот попытки молчаливого сворачивания» этого дела, заявил пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что мир должен узнать правду о том, кто совершил подрыв «Северных потоков». Он назвал это очень опасным прецедентом. «Если кто-то совершил его единожды, он может совершить это в любой точке мира второй раз», – сказал Песков. По его словам, в мире не так много стран, которые смогут совершить «такие акты саботажа».
«К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления»», – добавил Песков.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, были ли обращения с американской стороны к российскому руководству после этой статьи. Песков отметил, что Россия уже несколько раз предпринимала попытки с целью получить возможность принять участие в расследовании происшествия на «Северный потоках». Но все они были отвергнуты, заявил пресс-секретарь президента. При этом представитель Кремля отметил, что соответствующие службы России оставляют данную тему «на повестке дня своей работы»
Днем ранее на своем сайте 85-летний лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на осведомленный источник заявил о причастности Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков». По его сведениям, президент США Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Американский журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминированию Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В тот же день данный материал прокомментировали в Белом доме. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после публикации статьи назвал Байдена террористом, а глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что если Вашингтон уклонится от судебного разбирательства, то это будет признанием вины.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее также не назвали.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин.