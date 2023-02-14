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Сноуден: США создают панику вокруг ситуации со сбитыми объектами для отвлечения внимания

Ведомости

США намеренно создают панику вокруг ситуации со сбитыми неопознанными объектами, чтобы отвлечь внимание общественности от другим тем, включая расходование бюджетных средств и взрывов на «Северных потоках», заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в Twitter.

«Это не инопланетяне...Это просто старая-добрая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам, занимающимся нацбезопасностью, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (как на "Северных потоках")», – написал он.

С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Китайская сторона при этом заявила, что шар был метеорологическим зондом и выразила решительный протест.

Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. 

В тот же день президент США Джо Байден отдал приказ сбить еще один воздушный объект над озером Гурон в штате Мичиган. В Пентагоне посчитали, что объект может представлять опасность для пассажирских самолетов и угрозу разведывательных действий. В оборонном ведомстве позднее описали его как «маленький металлический шар», сообщил CNN. На востоке Китая 12 февраля также был замечен неопознанный летающий объект.

Ранее по теме: Китай и США все сильнее конфликтуют из-за воздушных шаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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