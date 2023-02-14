Сноуден: США создают панику вокруг ситуации со сбитыми объектами для отвлечения внимания

В тот же день президент США Джо Байден отдал приказ сбить еще один воздушный объект над озером Гурон в штате Мичиган. В Пентагоне посчитали, что объект может представлять опасность для пассажирских самолетов и угрозу разведывательных действий. В оборонном ведомстве позднее описали его как «маленький металлический шар», сообщил CNN. На востоке Китая 12 февраля также был замечен неопознанный летающий объект.