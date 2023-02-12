Трюдо заявил, что США сбили неопознанный объект над Канадой
Американский истребитель F-22 сбил в субботу неопознанный объект над Канадой, его происхождение не называется, передает Reuters со ссылкой на заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Пентагона.
По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, объект был сбит американским истребителем F-22 по решению властей США и Канады: президент Джо Байден после телефонного разговора с Трюдо уполномочил военных сотрудничать с соседней страной.
«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель», – говорится также в заявлении Трюдо (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что власти намерены изучить обломки объекта.
Министр обороны Канады Анита Ананд отказалась строить предположения о происхождении объекта, который, по ее словам, имел цилиндрическую форму и был меньше сбитого ранее в США китайского воздушного шара, пишет Reuters. По ее данным, он находился на высоте 12 200 м и представлял опасность для гражданского воздушного движения.
4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР. Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.
Еще один неопознанный объект США уничтожили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, сообщал Reuters. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.