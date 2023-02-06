Китай может потребовать компенсации за сбитый шар

Об обнаружении китайского аппарата Пентагон заявил 3 февраля. От идеи сбить аэростат военные отказались якобы из-за опасений вреда, который обломки могли нанести людям. Впоследствии, 5 февраля, президент США Джо Байден, которому было доложено об инциденте, заявил, что приказал сбить аэростат еще 1 февраля. «Я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее. Они успешно его сбили, и я хочу поблагодарить наших пилотов, которые это сделали», – отметил Байден. В итоге китайский аэростат был сбит 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины.