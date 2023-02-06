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Китай может потребовать компенсации за сбитый шар

Инцидент с аэростатом показывает глубину деградации американо-китайских отношений
Глеб Мишутин Владимир Кулагин
Randall Hill / Reuters

Власти Китая назвали уничтожение своего аэростата, обнаруженного в воздушном пространстве США, «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением международных практик. «Применение силы американской стороной для нападения на наши гражданские беспилотные летательные аппараты – это явно чрезмерная реакция. Мы выражаем свой решительный протест против подобной практики американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства для разрешения подобных ситуаций», – заявил 5 февраля пресс-секретарь минобороны КНР Тан Кэфэй.

В МИД Китая также добавили, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы неназванных китайских организаций, которые запустили шар «для научных исследований в метеорологии».

Мы выражаем свой решительный протест против подобной практики американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства для разрешения подобных ситуаций», – заявил 5 февраля пресс-секретарь минобороны КНР Тан Кэфэй. В МИД Китая также добавили, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы неназванных китайских организаций, которые запустили шар «для научных исследований в метеорологии».

Об обнаружении китайского аппарата Пентагон заявил 3 февраля. От идеи сбить аэростат военные отказались якобы из-за опасений вреда, который обломки могли нанести людям. Впоследствии, 5 февраля, президент США Джо Байден, которому было доложено об инциденте, заявил, что приказал сбить аэростат еще 1 февраля. «Я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее. Они успешно его сбили, и я хочу поблагодарить наших пилотов, которые это сделали», – отметил Байден. В итоге китайский аэростат был сбит 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных