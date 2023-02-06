Китай может потребовать компенсации за сбитый шар

Китай может потребовать компенсации за сбитый шарИнцидент с аэростатом показывает глубину деградации американо-китайских отношений
Власти Китая назвали уничтожение своего аэростата, обнаруженного в воздушном пространстве США, «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением международных практик. «Применение силы американской стороной для нападения на наши гражданские беспилотные летательные аппараты – это явно чрезмерная реакция. Мы выражаем свой решительный протест против подобной практики американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства для разрешения подобных ситуаций», – заявил 5 февраля пресс-секретарь минобороны КНР Тан Кэфэй.
В МИД Китая также добавили, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы неназванных китайских организаций, которые запустили шар «для научных исследований в метеорологии».
Мы выражаем свой решительный протест против подобной практики американской стороны и оставляем за собой право использовать необходимые средства для разрешения подобных ситуаций», – заявил 5 февраля пресс-секретарь минобороны КНР Тан Кэфэй. В МИД Китая также добавили, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы неназванных китайских организаций, которые запустили шар «для научных исследований в метеорологии».
Об обнаружении китайского аппарата Пентагон заявил 3 февраля. От идеи сбить аэростат военные отказались якобы из-за опасений вреда, который обломки могли нанести людям. Впоследствии, 5 февраля, президент США Джо Байден, которому было доложено об инциденте, заявил, что приказал сбить аэростат еще 1 февраля. «Я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее. Они успешно его сбили, и я хочу поблагодарить наших пилотов, которые это сделали», – отметил Байден. В итоге китайский аэростат был сбит 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины.