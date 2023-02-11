Кирби: США сбили пролетавший над Аляской летательный объект
США в пятницу сбили пролетавший над Аляской неопознанный объект, его принадлежность неизвестна, сообщает Reuters со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
«Мы не знаем, кому принадлежит этот объект», — заявил Кирби. По его словам, неясно, откуда аппарат начал свой полет.
Как рассказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, объект размером с небольшой автомобиль был сбит 10 февраля истребителем F-22. Пентагон и Белый дом, как пишет Reuters, отказались дать его подробное описание, заявив лишь, что он был намного меньше китайского аэростата, который ранее сбили у побережья Южной Каролины. Известно, что объект летел в северо-восточном направлении на высоте 12 190 м и, как отмечается, создавал «опасность для гражданского воздушного движения». Аппарат сбили у побережья северо-восточной Аляски недалеко от канадской границы. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.
По словам Райдера, перед уничтожением аппарата пилоты убедились, что на борту нет людей. В связи с инцидентом федеральное авиационное управление (FAA) закрыло часть воздушного пространства на севере Аляски.
4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.