Кирби: США сбили пролетавший над Аляской летательный объект

Как рассказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, объект размером с небольшой автомобиль был сбит 10 февраля истребителем F-22. Пентагон и Белый дом, как пишет Reuters, отказались дать его подробное описание, заявив лишь, что он был намного меньше китайского аэростата, который ранее сбили у побережья Южной Каролины. Известно, что объект летел в северо-восточном направлении на высоте 12 190 м и, как отмечается, создавал «опасность для гражданского воздушного движения». Аппарат сбили у побережья северо-восточной Аляски недалеко от канадской границы. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.