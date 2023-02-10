Bloomberg: у сбитого в США китайского аэростата нашли западные компоненты

Аэростат КНР был обнаружен над США в начале февраля, первое сообщение Пентагона о нем появилось 3 февраля. Тогда же заявили, что шар сбивать не планируют из-за возможных последствий для людей, но 4 февраля он был сбит над Атлантическим океаном, около 19 км от побережья Северной Каролины.