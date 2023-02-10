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Bloomberg: у сбитого в США китайского аэростата нашли западные компоненты

Ведомости

Воздушный зонд Китая, который пролетел через США и был сбит вооруженным силами страны, имел компоненты западного производства с надписями на английском языке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близкие к конгрессу США источники.

Надписи о принадлежности компонентов, произведенных в западных странах, были обнаружены на самом аэростате, пишет агентство. Однако неясно, когда они были обнаружены: до сбития ВС США или после сбора обломков. Названия каких стран-производителей были указаны на частях зонда, не уточняется.

По словам сенатора от республиканской партии Дэна Салливана, один из основных вопросов сейчас заключается в том, помогали ли американские или другие западные компании Китаю производить подобные зонды.

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Аэростат КНР был обнаружен над США в начале февраля, первое сообщение Пентагона о нем появилось 3 февраля. Тогда же заявили, что шар сбивать не планируют из-за возможных последствий для людей, но 4 февраля он был сбит над Атлантическим океаном, около 19 км от побережья Северной Каролины.

По словам Пентагона, руководитель ведомства Ллойд Остин пытался связаться с китайским министерством обороны, отправив им заявку, однако Пекин ее отклонил. Власти Китая заявили, что сбитие зонда – «очевидно чрезмерная реакция» и нарушение международных практик.

Маршрут зонда пролегал рядом с авиабазой стратегических бомбардировщиков и позициями межконтинентальных баллистических ракет, заявили власти США. Китайская сторона утверждает, что шар был лишь метеорологическим аэростатом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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