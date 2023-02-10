Bloomberg: у сбитого в США китайского аэростата нашли западные компоненты
Воздушный зонд Китая, который пролетел через США и был сбит вооруженным силами страны, имел компоненты западного производства с надписями на английском языке. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близкие к конгрессу США источники.
Надписи о принадлежности компонентов, произведенных в западных странах, были обнаружены на самом аэростате, пишет агентство. Однако неясно, когда они были обнаружены: до сбития ВС США или после сбора обломков. Названия каких стран-производителей были указаны на частях зонда, не уточняется.
По словам сенатора от республиканской партии Дэна Салливана, один из основных вопросов сейчас заключается в том, помогали ли американские или другие западные компании Китаю производить подобные зонды.
Аэростат КНР был обнаружен над США в начале февраля, первое сообщение Пентагона о нем появилось 3 февраля. Тогда же заявили, что шар сбивать не планируют из-за возможных последствий для людей, но 4 февраля он был сбит над Атлантическим океаном, около 19 км от побережья Северной Каролины.
По словам Пентагона, руководитель ведомства Ллойд Остин пытался связаться с китайским министерством обороны, отправив им заявку, однако Пекин ее отклонил. Власти Китая заявили, что сбитие зонда – «очевидно чрезмерная реакция» и нарушение международных практик.
Маршрут зонда пролегал рядом с авиабазой стратегических бомбардировщиков и позициями межконтинентальных баллистических ракет, заявили власти США. Китайская сторона утверждает, что шар был лишь метеорологическим аэростатом.