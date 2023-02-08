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В США сообщили о попытке связаться с Китаем после ситуации с аэростатом

Ведомости

Глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая после того, как в небе над США был сбит китайский аэростат, однако Пекин отклонил эту заявку, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). В Пентагоне подчеркнули приверженность США к сохранению открытого диалога с Китаем.

Китайский аэростат был обнаружен в небе над США в начале февраля, Пентагон сообщил о нем 3 февраля. Тогда же уточнялось, что шар сбивать не планируют из-за возможных последствий для людей.

Однако уже 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.

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Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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