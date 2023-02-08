В США сообщили о попытке связаться с Китаем после ситуации с аэростатом

«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). В Пентагоне подчеркнули приверженность США к сохранению открытого диалога с Китаем.