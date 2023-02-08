В США сообщили о попытке связаться с Китаем после ситуации с аэростатом
Глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая после того, как в небе над США был сбит китайский аэростат, однако Пекин отклонил эту заявку, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). В Пентагоне подчеркнули приверженность США к сохранению открытого диалога с Китаем.
Китайский аэростат был обнаружен в небе над США в начале февраля, Пентагон сообщил о нем 3 февраля. Тогда же уточнялось, что шар сбивать не планируют из-за возможных последствий для людей.
Однако уже 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.