МИД КНР заявил об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата

Как писали ранее «Ведомости», из-за инцидента уже отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля. Планировалась встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином. В опубликованном на сайте госдепартамента заявлении говорится, что в текущих обстоятельствах приезд госсекретаря был бы «неуместен».