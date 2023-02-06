МИД КНР заявил об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата
Решение Вашингтона сбить китайский аэростат в воздушном пространстве США нанесло ущерб отношениям двух стран, заявил замглавы МИД КНР Се Фэн в эфире Центрального телевидения Китая.
«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина) на Бали», – приводит его слова «РИА Новости».
Китай, добавил он, выражает решительный протест и призывает избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР, добавил дипломат.
Как писали ранее «Ведомости», из-за инцидента уже отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля. Планировалась встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином. В опубликованном на сайте госдепартамента заявлении говорится, что в текущих обстоятельствах приезд госсекретаря был бы «неуместен».
Об обнаружении китайского аппарата Пентагон заявил 3 февраля. От идеи сбить аэростат военные отказались якобы из-за опасений вреда, который обломки могли нанести людям. Впоследствии, 5 февраля, президент США Джо Байден, которому было доложено об инциденте, заявил, что приказал сбить аэростат еще 1 февраля. В итоге китайский аэростат был сбит 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины.
Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был китайским метеорологическим зондом.