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МИД КНР заявил об ущербе отношениям с США после уничтожения аэростата

Ведомости

Решение Вашингтона сбить китайский аэростат в воздушном пространстве США нанесло ущерб отношениям двух стран, заявил замглавы МИД КНР Се Фэн в эфире Центрального телевидения Китая.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина) на Бали», – приводит его слова «РИА Новости».

Китай, добавил он, выражает решительный протест и призывает избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР, добавил дипломат.

Как писали ранее «Ведомости», из-за инцидента уже отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля. Планировалась встреча Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином. В опубликованном на сайте госдепартамента заявлении говорится, что в текущих обстоятельствах приезд госсекретаря был бы «неуместен».

Об обнаружении китайского аппарата Пентагон заявил 3 февраля. От идеи сбить аэростат военные отказались якобы из-за опасений вреда, который обломки могли нанести людям. Впоследствии, 5 февраля, президент США Джо Байден, которому было доложено об инциденте, заявил, что приказал сбить аэростат еще 1 февраля. В итоге китайский аэростат был сбит 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины.

Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был китайским метеорологическим зондом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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