Пентагон сообщил об обнаружении китайского аэростата над Латинской Америкой
Еще одно китайское воздушное судно было замечено в небе над Латинской Америкой, оно не направляется в США, передает CNN со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. По нашей оценке, это еще один китайский аэростат-разведчик», — сказал генерал Патрик Райдер.
Неизвестно, над какой частью региона летел аэростат, однако, скорее всего, он не направляется в Соединенные Штаты, сообщили телеканалу.
3 февраля представитель Пентагона также сообщал, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.
Позже в МИД КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.
В связи с инцидентом был отложен запланированный визит в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. О том, что Блинкен может не поехать в Пекин из-за того, что китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты, сообщали ABC и Bloomberg со ссылкой на источники. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.
Уточнялось, что визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По словам представителя госдепартамента, эта поездка готовилась с прошлого года, ожидалось, что она будет иметь серьезное значение для обсуждения двусторонних вопросов.