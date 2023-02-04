Пентагон сообщил об обнаружении китайского аэростата над Латинской Америкой

В связи с инцидентом был отложен запланированный визит в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. О том, что Блинкен может не поехать в Пекин из-за того, что китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты, сообщали ABC и Bloomberg со ссылкой на источники. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.