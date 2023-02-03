Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Пекин после инцидента с аэростатом
Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин будет отложен из-за ситуации с китайским аэростатом. Он состоится, как только будут подготовлены необходимые условия. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге.
«Мы пришли к выводу, что условия сейчас не подходят для визита госсекретаря Блинкена в Китай. <...> Мы проведем оценку и решим, подходят ли условия для поездки, и мы будем обсуждать это с китайскими партнерами», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
О том, что Блинкен может не поехать в Пекин из-за того, что китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты, сообщали ABC и Bloomberg со ссылкой на источники. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.
Уточнялось, что визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По словам представителя госдепартамента, эта поездка готовилась с прошлого года, ожидалось, что она будет иметь серьезное значение для обсуждения двусторонних вопросов.
О том, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США, сообщил сегодня представитель Пентагона. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.
Позже в МИД КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.