Госдеп подтвердил перенос визита Блинкена в Пекин после инцидента с аэростатом

Уточнялось, что визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По словам представителя госдепартамента, эта поездка готовилась с прошлого года, ожидалось, что она будет иметь серьезное значение для обсуждения двусторонних вопросов.