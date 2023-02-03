СМИ: Блинкен отложил визит в Пекин после появления китайского аэростата над США

Визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По информации источников Bloomberg, после того как в небе над США был обнаружен китайский аэростат-наблюдатель, поездка Блинкена в Пекин стала бы «неверным сигналом».