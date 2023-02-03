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СМИ: Блинкен отложил визит в Пекин после появления китайского аэростата над США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит запланированный визит в Пекин после того, как китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты. Об этом сообщили ABC и Bloomberg со ссылкой на источники. 

Визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По информации источников Bloomberg, после того как в небе над США был обнаружен китайский аэростат-наблюдатель, поездка Блинкена в Пекин стала бы «неверным сигналом».

О том, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США, сообщил сегодня представитель Пентагона. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.  

Позже в МИД КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако там уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных