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В КНР сочли «чрезмерной реакцией» решение США сбить аэростат

Ведомости

Применение военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата, из-за появления которого закрыли часть воздушного пространства США, является чрезмерной реакцией, заявили в воскресенье в министерстве обороны КНР.

«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat (цитата по «РИА Новости»).

Минобороны также выразило решительный протест в связи с действиями США и заявило, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

Как ранее сообщил AP, американские военные в субботу сбили китайский аэростат у побережья штата Южная Каролина. До этого, как отмечается, он пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке. 

В МИДе КНР выразили «острое недовольство» из-за уничтожения аэростата, сообщало ведомство на своем сайте. «Китай выражает острое недовольство и протест из-за применения силы и атаки США на гражданский беспилотный аэростат», — рассказали ранее в министерстве. Там также подчеркивали, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат «предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно».

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В субботу федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство в некоторых районах штатов Северная и Южная Каролина из-за китайского аэростата, сообщил телеканал ABCNews. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли власти сбить китайский аэростат, сказал, что об этом «позаботятся».

3 февраля представитель Пентагона сообщил, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США. Тогда было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Позже в министерстве иностранных дел КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.

В связи с инцидентом был отложен запланированный визит в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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