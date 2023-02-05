В КНР сочли «чрезмерной реакцией» решение США сбить аэростат
Применение военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата, из-за появления которого закрыли часть воздушного пространства США, является чрезмерной реакцией, заявили в воскресенье в министерстве обороны КНР.
«США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны также выразило решительный протест в связи с действиями США и заявило, что Пекин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Как ранее сообщил AP, американские военные в субботу сбили китайский аэростат у побережья штата Южная Каролина. До этого, как отмечается, он пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке.
В МИДе КНР выразили «острое недовольство» из-за уничтожения аэростата, сообщало ведомство на своем сайте. «Китай выражает острое недовольство и протест из-за применения силы и атаки США на гражданский беспилотный аэростат», — рассказали ранее в министерстве. Там также подчеркивали, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат «предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора, что произошло совершенно случайно».
В субботу федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство в некоторых районах штатов Северная и Южная Каролина из-за китайского аэростата, сообщил телеканал ABCNews. Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли власти сбить китайский аэростат, сказал, что об этом «позаботятся».
3 февраля представитель Пентагона сообщил, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США. Тогда было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Позже в министерстве иностранных дел КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.
В связи с инцидентом был отложен запланированный визит в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.