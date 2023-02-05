В КНР сочли «чрезмерной реакцией» решение США сбить аэростат

3 февраля представитель Пентагона сообщил, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США. Тогда было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Позже в министерстве иностранных дел КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.