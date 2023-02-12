Global Times: на востоке Китая заметили неопознанный летающий объект

Еще один неопознанный объект США уничтожили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, сообщал Reuters. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.