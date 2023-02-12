Global Times: на востоке Китая заметили неопознанный летающий объект
У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая морские власти обнаружили неопознанный летающий объект, его готовятся сбить, сообщила в воскресенье китайская газета Global Times.
В сообщении издания в Twitter отмечается, что объект был замечен в водах недалеко от прибрежного города Жичжао. В связи с инцидентом местных рыбаков попросили соблюдать правила безопасности.
4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.
Еще один неопознанный объект США уничтожили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, сообщал Reuters. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.