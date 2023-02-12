Газета
Политика

Global Times: на востоке Китая заметили неопознанный летающий объект

Ведомости

У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая морские власти обнаружили неопознанный летающий объект, его готовятся сбить, сообщила в воскресенье китайская газета Global Times.

В сообщении издания в Twitter отмечается, что объект был замечен в водах недалеко от прибрежного города Жичжао. В связи с инцидентом местных рыбаков попросили соблюдать правила безопасности.

4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.

Ранее по теме: Трюдо заявил, что США сбили неопознанный объект над Канадой

Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.

Еще один неопознанный объект США уничтожили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы, сообщал Reuters. Его обломки, как заявили чиновники, будет извлечь изо льда гораздо проще, чем уничтоженный воздушный шар КНР, части которого затонули в океане.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных