Китай и США все сильнее конфликтуют из-за воздушных шаров

Скандал с нарастающим количеством, возможно, разведывательных аппаратов в воздушном пространстве США, Канады и Китая стремительно набирает обороты. МИД КНР после нескольких инцидентов в Северной Америке с китайским аэростатом и другими НЛО обвинил США в аналогичных действиях. «Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств – обычное явление. Только с прошлого года американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая без разрешения соответствующих ведомств КНР», – сказал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге 13 февраля. Других подробностей об этих инцидентах он не привел. В Белом доме назвали данное утверждение ложью.