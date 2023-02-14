Китай и США все сильнее конфликтуют из-за воздушных шаров

Китай и США все сильнее конфликтуют из-за воздушных шаровСреди версий их происхождения – разведывательные, метеорологические и рекламные объекты
Скандал с нарастающим количеством, возможно, разведывательных аппаратов в воздушном пространстве США, Канады и Китая стремительно набирает обороты. МИД КНР после нескольких инцидентов в Северной Америке с китайским аэростатом и другими НЛО обвинил США в аналогичных действиях. «Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств – обычное явление. Только с прошлого года американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая без разрешения соответствующих ведомств КНР», – сказал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге 13 февраля. Других подробностей об этих инцидентах он не привел. В Белом доме назвали данное утверждение ложью.
Кроме того, Ван выразил мнение, что «именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой», припомнив Агентству нацбезопасности этой страны слежку за высокопоставленными лицами ФРГ, Франции, Норвегии, Швеции и Нидерландов.