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Китай и США все сильнее конфликтуют из-за воздушных шаров

Среди версий их происхождения – разведывательные, метеорологические и рекламные объекты
Владимир Кулагин
Reuters

Скандал с нарастающим количеством, возможно, разведывательных аппаратов в воздушном пространстве США, Канады и Китая стремительно набирает обороты. МИД КНР после нескольких инцидентов в Северной Америке с китайским аэростатом и другими НЛО обвинил США в аналогичных действиях. «Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств – обычное явление. Только с прошлого года американские аэростаты более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая без разрешения соответствующих ведомств КНР», – сказал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь на брифинге 13 февраля. Других подробностей об этих инцидентах он не привел. В Белом доме назвали данное утверждение ложью.

Кроме того, Ван выразил мнение, что «именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой», припомнив Агентству нацбезопасности этой страны слежку за высокопоставленными лицами ФРГ, Франции, Норвегии, Швеции и Нидерландов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных