Пентагон сообщил о сбитом воздушном объекте над озером Гурон из-за рисков

С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.