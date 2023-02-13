Пентагон сообщил о сбитом воздушном объекте над озером Гурон из-за рисков
12 февраля военные США сбили воздушный объект над озером Гурон в штате Мичиган по приказу президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он мог представлять опасность для воздушного движения и угрозу из-за потенциального наличия разведывательных возможностей», — сказано в заявлении.
Отмечается, что объект был сбит по указанию президента США Джо Байдена на основании рекомендаций главы минобороны Ллойда Остина. Истребитель F-16 выпустил ракету AIM9x и поразил цель.
В Пентагоне добавили, что в результате никто не пострадал. Место, выбранное для поражения объекта, позволило избежать рисков падения обломков на людей и повысило шансы на его восстановление, говорится в заявлении.
С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.
Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось.