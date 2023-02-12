Лавров: официальные лица США признают причастность к взрывам на «Северных потоках»

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2», – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят. Здесь есть момент, связанный с тем, что дружба между странами, национальное примирение между ними, как это произошло между русскими и немцами, стало «костью в горле» тем, кто не хочет, чтобы где-то кто-то появлялся на этой планете, кто будет конкурировать с главным гегемоном, каковым объявили себя США», – сказал министр.