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Песков: Россия видит нежелание Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках»

Ведомости

Россия видит глухую стену нежелания Запада тщательно и прозрачно расследовать подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, западные страны хотят сделать так, чтобы эта тема «ушла в песок».

«С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать, со стороны стран коллективного Запада, и, напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Мы будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», – отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заседание Совбеза по «Северным потокам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных