Песков: Россия видит нежелание Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках»
Россия видит глухую стену нежелания Запада тщательно и прозрачно расследовать подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, западные страны хотят сделать так, чтобы эта тема «ушла в песок».
«С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать, со стороны стран коллективного Запада, и, напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Мы будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», – отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заседание Совбеза по «Северным потокам».