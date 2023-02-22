Песков: Россия видит нежелание Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках»

«С другой стороны мы видим глухую стену нежелания этого делать, со стороны стран коллективного Запада, и, напротив, видим их желание особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Мы будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», – отметил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заседание Совбеза по «Северным потокам».