Захарова оценила нежелание посла ФРГ назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр уходит от ответа на вопрос о виновных в подрыве «Северного потока» и «Северного потока – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинив дипломата и в том, что он умолчал факт недопуска России к расследованию произошедшего.
На это Захарова заметила, что посольство Германии 9 сентября 2020 г. опубликовало пресс-релиз с обвинениями в адрес России спустя короткое время после госпитализации Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая произошла в августе того же года. В сообщении содержалась критика и обвинения в адрес России. При этом на запросы России относительно обстоятельств произошедшего немецкое диппредставительство с тех пор так и не ответило.
«Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по "Северным потокам" спустя целых полгода – молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», – резюмировала Захарова.
8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
14 февраля в Госдуму внесли проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах. В ответ в организации заявили об отсутствии мандата для проведения расследования. В Кремле указали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин. До этого Путин говорил, что к подрыву газопроводов причастны страны Запада.