Володин назвал Байдена террористом из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»
Статья американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток», свидетельствует о том, что президент США Джо Байден является террористом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Если (33-й президент США Гарри) Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», – написал он.
Опубликованные данные должны, считает Володин, лечь в основу для международного расследования и привлечения Байдена и его соратников к ответственности.
В опубликованной 8 февраля статье Херш, 85-летний лауреат Пулитцеровской премии, со ссылкой на анонимный источник утверждает, что Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминированию Запада.
Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО «Балтопс» летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.