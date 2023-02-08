Клишас оценил реакцию США на обвинения в подрыве «Северных потоков»
Уклонение американской стороны от судебного разбирательства по терактам на газопроводе «Северный поток» будет означать признание вины, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на Северном потоке. США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд», – написал он.
Сенатор указал на то, что если Белый дом уклонится от судебного разбирательства, то это будет признанием вины, «несмотря на формальное отрицание», что взрыв на «Северном потоке» организовало правительство США.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее сегодня назвала ложью данные о причастности США к подрыву «Северных потоков».
Ранее сегодня американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминирования Запада. Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября того же года в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.