США начали планировать подрыв «Северных потоков» еще до начала СВО

США начали планировать подрыв «Северных потоков» еще до начала СВОДиверсию совершили ВМС США и Норвегии, считает известный американский журналист Сеймур Херш
США и Норвегия совместно провели диверсию на газопроводе «Северный поток - 2», взорвав в сентябре 2022 г. его с помощью водолазов, а приказ об этом дал президент США Джо Байден. Статью об этом 8 февраля опубликовал в своем блоге ветеран американской журналистики Сеймур Херш. В своем репортаже под заголовком «Как Америка расправилась с «Северным потоком» Херш утверждает, что взрывчатку на трубопровод в июне заложили водолазы ВМС США, сделав это под прикрытием хорошо освещавшихся в прессе учений НАТО BALTOPS 22.
Ссылаясь на источник, знакомый с планированием этой операции, Херш пишет, что спустя три месяца норвежцы подорвали заряды дистанционно по сигналу со сброшенного с противолодочного самолета радиобуя, разрушив, таким образом, три из четырех веток «Северных потоков».
По сведениям американского журналиста, решение о подрыве российского газопровода президент Джо Байден принял после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по вопросам национальной безопасности, в которую входили представители ЦРУ, госдепа, министерства финансов и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Наиболее активно идею саботажа «Северного потока - 2» поддерживал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, и его идеи соответствовали желаниям президента. При этом, по словам источника Херша, ряд сотрудников ЦРУ возражали против проведения операции, предупреждая о «политическом кошмаре», который последует, если сведения о миссии станут достоянием общественности.
Херш пишет, что более всего американское руководство заботило не то, как осуществить эту операцию, а как не оставить за собой следов. Именно поэтому водолазов для этой миссии набирали не из числа военнослужащих командования сил спецопераций, за операции которых Белый дом должен отчитываться перед конгрессом, а из ВМС США.
Лучшим местом для подготовки операции в Вашингтоне посчитали Норвегию, так как присутствие там американских вооруженных сил было весьма значительным. Кроме того, руководство США могло положиться на Осло в плане обеспечения секретности, ведь от уничтожения «Северного потока - 2» Норвегия осталась бы в выигрыше, получив возможность продавать больше своего газа в Европу. Именно норвежский флот нашел подходящее место для размещения взрывчатки С4 на трубопроводе – в нескольких милях от датского острова Борнхольм, в водах, где не наблюдалось сильных приливных течений.
Кроме того, именно норвежские власти додумались провести операцию под прикрытием ежегодных учений BALTOPS 22. Размещенные на трубопроводах заряды предполагалось подорвать с помощью гидроакустического буя, сброшенного с противолодочного самолета P-8, что и было в итоге сделано. 26 сентября P-8, якобы совершая вылет по графику, сбросил буй в море. Спустя несколько часов, когда сигнал достиг зарядов, прогремел взрыв, и три из четырех линий «Северных потоков» были уничтожены.
Представительница Совета нацбезопасности США заявила ТАСС, что опубликованные Хершем данные о причастности ВМС США к подрыву «Северного потока – 2» являются «полной ложью».
Херш – легендарный журналист-расследователь старой школы, который, по сути, раскрыл массовое убийство во вьетнамской деревне Сонгми, совершенное армией США, пристально следил за Уотергейтским скандалом, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Но сегодня, его, безусловно, уже нельзя считать мейнстримной фигурой, которую бы уважали все участники процесса, добавляет эксперт. Он приводит пример: Херш сомневался в официальной версии убийства Усамы бен Ладена, его материал об этом содержал более 50 ссылок на анонимные источники.
В целом известный журналист очень скептически относится к высказываниям официальных властей США и, судя по всему, совсем не подвергает сомнению то, что ему говорят источники, даже если это шокирующая информация, говорит Наумов. Если изучать работы Херша, то получается, что у него есть источники в каждом из министерств. Расследование о подрыве «Северных потоков» тоже построено на ссылках на неназванные источники, отмечает Наумов. И потому восприятие сенсационного материала зависит от того, доверяют ли те или иные группы его источникам, и он точно не перевернет мейнстримную точку зрения в США, считает эксперт.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
28 сентября в Генпрокуратуре России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту повреждения «Северных потоков» и его расследованием будет заниматься Следственное управление ФСБ России по статье о международном терроризме ( ч. 1 статьи 361 УК РФ).
Спустя два дня на совещании глав разведслужб стран СНГ секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах, прежде всего экономически, являются США. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с журналистами при этом отметил, что у России есть «материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов». По его словам, Запад делает всё, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта».
«Ведомости» направили запрос в ФСБ России.