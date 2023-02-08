США начали планировать подрыв «Северных потоков» еще до начала СВО

В целом известный журналист очень скептически относится к высказываниям официальных властей США и, судя по всему, совсем не подвергает сомнению то, что ему говорят источники, даже если это шокирующая информация, говорит Наумов. Если изучать работы Херша, то получается, что у него есть источники в каждом из министерств. Расследование о подрыве «Северных потоков» тоже построено на ссылках на неназванные источники, отмечает Наумов. И потому восприятие сенсационного материала зависит от того, доверяют ли те или иные группы его источникам, и он точно не перевернет мейнстримную точку зрения в США, считает эксперт.