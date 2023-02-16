Журналист Дуган представил данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Предполагалось, что водолазы будут разминировать мины в определенном районе, хотя при них не было необходимого оборудования. Как утверждает автор письма, на самом деле они направились в совершенно другую сторону и отсутствовали более шести часов. Когда они вернулись, небольших ящиков с ними уже не было, после этого их забрал вертолет.