Журналист Дуган представил данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»
В летних учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в районе датского острова Борнхольм, принимали участие американские водолазы с глубоководным оборудованием. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на анонимное письмо, которое получил журналист США Джон Дуган.
По словам автора письма, который якобы принимал участие в учениях, 15 июня 2022 г. группа американцев в штатной одежде была доставлена в район проведения учений. Он заметил у них ребризеры МК-29 (изолирующие дыхательные аппараты) с кислородно-гелиевой смесью для глубоководного погружения. С ними также были небольшие ящики и профессиональное оборудование.
Предполагалось, что водолазы будут разминировать мины в определенном районе, хотя при них не было необходимого оборудования. Как утверждает автор письма, на самом деле они направились в совершенно другую сторону и отсутствовали более шести часов. Когда они вернулись, небольших ящиков с ними уже не было, после этого их забрал вертолет.
Дуган подчеркнул, что у него есть все основания доверять тексту письма, поскольку к нему были приложены также фотографии с учений и документы. Он добавил, что пытался связаться с автором письма, но у него не вышло. Текст был отправлен с одноразового адреса электронной почты 2 октября 2022 г.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее не назвали.
8 февраля 85-летний американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».
Джон Дуган раньше работал полицейским в штате Флорида. Но в 2016 г. он попросил политическое убежище в России после того, как ФБР устроила рейд в доме Дугана по подозрению в хакерстве. В 2009 г. он создал сайт PBSOtalk.org, на котором любой мог анонимно разместить информацию о фактах коррупции со стороны полиции.