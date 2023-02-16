Газета
Политика

Журналист Дуган представил данные о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

В летних учениях НАТО Baltops-2022, которые проходили в районе датского острова Борнхольм, принимали участие американские водолазы с глубоководным оборудованием. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на анонимное письмо, которое получил журналист США Джон Дуган.

По словам автора письма, который якобы принимал участие в учениях, 15 июня 2022 г. группа американцев в штатной одежде была доставлена в район проведения учений. Он заметил у них ребризеры МК-29 (изолирующие дыхательные аппараты) с кислородно-гелиевой смесью для глубоководного погружения. С ними также были небольшие ящики и профессиональное оборудование. 

Предполагалось, что водолазы будут разминировать мины в определенном районе, хотя при них не было необходимого оборудования. Как утверждает автор письма, на самом деле они направились в совершенно другую сторону и отсутствовали более шести часов. Когда они вернулись, небольших ящиков с ними уже не было, после этого их забрал вертолет. 

Дуган подчеркнул, что у него есть все основания доверять тексту письма, поскольку к нему были приложены также фотографии с учений и документы. Он добавил, что пытался связаться с автором письма, но у него не вышло. Текст был отправлен с одноразового адреса электронной почты 2 октября 2022 г.  

Ранее по теме: Володин призвал взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков» с западных компаний

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.

В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее не назвали.

8 февраля 85-летний американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.

В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят». 

Джон Дуган раньше работал полицейским в штате Флорида. Но в 2016 г. он попросил политическое убежище в России после того, как ФБР устроила рейд в доме Дугана по подозрению в хакерстве. В 2009 г. он создал сайт PBSOtalk.org, на котором любой мог анонимно разместить информацию о фактах коррупции со стороны полиции.

Ранее по теме: МИД заявил о последствиях для США из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»
Ранее по теме: В Кремле заявили о попытке «свернуть» расследование подрыва «Северных потоков»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных