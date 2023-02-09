Газета
Политика

МИД заявил о последствиях для США из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Данные американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» не могут не привести к последствиям для Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии «РИА Новости».

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали... Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться», – сказал он.

Рябков при этом добавил, что признаком того, что «дело нечисто», стало очевидное стремление Запада затянуть расследование и не допустить до него представителей России.

Ранее по теме: США начали планировать подрыв «Северных потоков» еще до начала СВО

В опубликованной 8 февраля на своем сайте статье Херш, 85-летний лауреат Пулитцеровской премии, со ссылкой на анонимный источник утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминированию Запада.

Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО BALTOPS летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.

В Белом доме все опубликованные данные опровегли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после публикации статьи назвал Байдена террористом, а глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что если Вашингтон уклонится от судебного разбирательства, то это будет признанием вины. В Кремле сегодня, 9 февраля, указали на то, что опубликованный Хершем материал должен ускорить международное расследование, однако вместо это Запад пытается молча свернуть его.

Ранее по теме: В Кремле заявили о попытке «свернуть» расследование подрыва «Северных потоков»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных