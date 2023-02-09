МИД заявил о последствиях для США из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали... Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться», – сказал он.