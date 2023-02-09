МИД заявил о последствиях для США из-за обвинений в подрыве «Северных потоков»
Данные американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» не могут не привести к последствиям для Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии «РИА Новости».
«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали... Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться», – сказал он.
Рябков при этом добавил, что признаком того, что «дело нечисто», стало очевидное стремление Запада затянуть расследование и не допустить до него представителей России.
В опубликованной 8 февраля на своем сайте статье Херш, 85-летний лауреат Пулитцеровской премии, со ссылкой на анонимный источник утверждает, что президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист считает, что с первых дней существования «Северного потока – 1» Вашингтон рассматривал проект как угрозу доминированию Запада.
Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО BALTOPS летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй. Именно он и привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме все опубликованные данные опровегли. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после публикации статьи назвал Байдена террористом, а глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что если Вашингтон уклонится от судебного разбирательства, то это будет признанием вины. В Кремле сегодня, 9 февраля, указали на то, что опубликованный Хершем материал должен ускорить международное расследование, однако вместо это Запад пытается молча свернуть его.