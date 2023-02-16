Володин призвал взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков» с западных компаний
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный России в результате подрыва «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2», и взыскать эту сумму с западных компаний, находящихся в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания.
«Давайте возьмем, посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать – это не так», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Володин напомнил, что в России достаточно зарубежных компаний, которые хранят свои средства внутри страны. «Когда сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров в больших объемах», – подчеркнул спикер Госдумы.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.
В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее не назвали.
8 февраля 85-летний американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.
В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».