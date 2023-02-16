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Володин призвал взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков» с западных компаний

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесенный России в результате подрыва «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2», и взыскать эту сумму с западных компаний, находящихся в России. Об этом он заявил во время пленарного заседания.

«Давайте возьмем, посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать – это не так», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

Володин напомнил, что в России достаточно зарубежных компаний, которые хранят свои средства внутри страны. «Когда сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров в больших объемах», – подчеркнул спикер Госдумы.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались.

Журналист Херш заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

В начале октября о завершении расследования на «Северных потоках» сообщила служба государственной безопасности Швеции (СЭПО). Следователи заявили об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственных за произошедшее не назвали.

8 февраля 85-летний американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности США и Норвегии к подрыву. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами, а в сентябре самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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