Володин призвал взыскать ущерб от подрыва «Северных потоков» с западных компаний

В Белом доме опровергли эту информацию, назвав ее «полной фикцией». После этого посольство России в США призвало Вашингтон доказать непричастность к произошедшему. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».