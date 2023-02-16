Посольство призвало США доказать непричастность к подрывам «Северных потоков»
Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить обвинять Москву в распространении лжи и доказать собственную непричастность к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов», – говорится в комментарии пресс-секретаря дипмиссии Игоря Гиренко.
Россия квалифицирует произошедшее как акт международного терроризма, напомнил он, добавив, что Москва не позволит замять инцидент, требующий всестороннего и независимого расследования.
8 февраля 85-летний американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором со ссылкой на неназванный источник заявил о причастности к подрыву США и Норвегии. По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 г. установили взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». 26 сентября того же года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку, заключил журналист.
В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».
После расследования комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В тексте обращения упоминается и расследование Херша. 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться организация расследования взрывов на газопроводах.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.