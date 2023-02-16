Парламентарии ищут пути для международного расследования подрыва «Северных потоков»Отсутствие мандата ООН для выяснения причин диверсии подтолкнуло Совет Федерации обратиться в МИД
Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорий Карасин на заседании верхней палаты парламента призвал обратиться в МИД России и инициировать международное независимое расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», произошедших в конце сентября 2022 г. Сенатор сослался на расследование американского журналиста Сеймура Херша, который 8 февраля со ссылкой на осведомленный источник заявил о причастности к диверсии США и Норвегии.
«Данные, представленные в расследовании, в очередной раз показывают неоколониальную направленность политики Запада, стремление США диктовать свою волю странам Европы и всего мира, их жажду тотального контроля и мирового господства. Мы видим, что для достижения своих целей они готовы на любые шаги, не брезгуя при этом совершением международных преступлений», – заявил Карасин. По его мнению, «ни одно другое государство мира не позволило бы себе подобное». Он считает, что «данный террористический акт основан на иллюзиях вседозволенности, исключительности и безнаказанности».
«Мы должны добиться того, чтобы принцип верховенства права неукоснительно соблюдался всеми участниками международных отношений, в особенности теми, кто сам постоянно апеллирует к нему», – подчеркнул Карасин. В независимом международном расследовании он предложил использовать «доказательства Херша».
Карасина поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко, которая назвала взрывы «Северных потоков» «неприкрытым актом государственного терроризма». «Надо провести тщательное расследование, выявить виновных и, естественно, привлечь их к ответственности», – заявила она. Сенаторы поддержали обращение в МИД РФ.
Накануне выступления Карасина с инициативой международного расследования инцидента в Балтийском море выступил комитет Госдумы по международным делам. Он внес в нижнюю палату парламента проект соответствующего обращения к ООН. В нем также упоминались материалы расследования Херша. По мнению депутатов, материал американца должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба». Впрочем, до начала расследования комитет Госдумы по международным делам возложил ответственность за причинение «многомиллиардного ущерба» владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов на администрацию президента США Джо Байдена.
Вскоре после регистрации проекта обращения к ООН в базе Госдумы официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик заявил, что у них нет соответствующего мандата, который требуется для проведения любого расследования. «Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», – уточнил он.
Рассчитывать на практический эффект с точки зрения инициирования международного расследования с помощью подобных инициатив не приходится, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Продолжения эти инициативы иметь не будут – реакция Запада уже понятна: это игнорирование. Там уже сделали вид, что это [расследование Херша] инсинуации престарелого журналиста. Но привлекать внимание к этому правильно», – заявил политолог «Ведомостям».
Подрыв трех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. в районе острова Борнхольм. Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания магистралей. В обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании. Обе страны начали расследование диверсии, позднее к ним подключилась Германия. Впоследствии все три государства отказались от этой идеи.
По данным 85-летнего Херша, инициатором диверсии является Джо Байден, который решился на нее после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Журналист отмечает, что в Вашингтоне с первых дней существования «Северного потока» считали его угрозой доминированию Запада. По информации Херша, американские водолазы в ходе учений НАТО BALTOPS летом 2022 г. установили взрывчатку под «Северными потоками», а 26 сентября того же года самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие заложенные взрывные устройства.
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после публикации расследования Херша 8 февраля заявил, что ему не известно, кто устроил взрывы на «Северных потоках». Тем не менее в России по факту диверсии Следственное управление ФСБ по материалам Генпрокуратуры в сентябре 2022 г. возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма). В правоохранительных органах тогда сообщали, что в результате подрыва газопроводов России был причинен «существенный экономический ущерб».