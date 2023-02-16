Парламентарии ищут пути для международного расследования подрыва «Северных потоков»

«Данные, представленные в расследовании, в очередной раз показывают неоколониальную направленность политики Запада, стремление США диктовать свою волю странам Европы и всего мира, их жажду тотального контроля и мирового господства. Мы видим, что для достижения своих целей они готовы на любые шаги, не брезгуя при этом совершением международных преступлений», – заявил Карасин. По его мнению, «ни одно другое государство мира не позволило бы себе подобное». Он считает, что «данный террористический акт основан на иллюзиях вседозволенности, исключительности и безнаказанности».