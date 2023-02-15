Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»
Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться организация расследования взрывов на «Северных потоках», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Госдуме.
«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос, готовим специальное заседание Совета безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования», – сказал он.
Лавров также прокомментировал заявление официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, заявившего ранее, что у ООН нет мандата для расследования подрыва газопроводов.
«При всем уважении, мы с такой позицией не согласны», – заявил Лавров.
Министр отметил, что ООН уже проводила расследования без каких-либо мандатов, так было, например, в Сирии.
Ранее комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия. По мнению авторов обращения, материал Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.