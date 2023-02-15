Газета
Политика

Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»

Ведомости

Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться организация расследования взрывов на «Северных потоках», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в среду на правительственном часе в Госдуме.

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос, готовим специальное заседание Совета безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования», – сказал он.

Лавров также прокомментировал заявление официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, заявившего ранее, что у ООН нет мандата для расследования подрыва газопроводов.

«При всем уважении, мы с такой позицией не согласны», – заявил Лавров.

Министр отметил, что ООН уже проводила расследования без каких-либо мандатов, так было, например, в Сирии.

Ранее комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект обращения к ООН с призывом расследовать инциденты на газопроводах. В обращении упоминается расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому к подрыву трех веток «Северных потоков» в Балтийском море причастны США и Норвегия. По мнению авторов обращения, материал Херша должен «стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба».

В Белом доме назвали ложью и «полной фикцией» информацию о причастности США к подрыву. Позже Лавров заявил, что власти США не только признают свою причастность к взрывам, но и «с удовольствием об этом говорят».

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально три страны договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. Швеция уже завершила расследование, но ответственные за произошедшее так и не были названы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных