Лавров: Россия не позволит Западу снова взрывать газопроводы
Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.
«Мы не позволим им (Западу. — Прим. “Ведомостей”) снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании [ситуации со взрывами на "Северных потоках"], и сразу же этот запрос был отклонен», — отметил он.
По словам Лаврова, власти США «назвали это нонсенсом». Министр также обратил внимание на комментарии американских и европейских политиков по поводу расследования подрыва «Северных потоков» журналиста Сеймура Херша. «Вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — сказал Лавров.
Накануне, 2 марта, российский министр, выступая на встрече глав МИД стран G20 в Индии, призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательствах должна участвовать Россия. Позже Лавров сообщил, что Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость расследования.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».