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Политика

Лавров: Россия не позволит Западу снова взрывать газопроводы

Ведомости

Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

«Мы не позволим им (Западу. — Прим. “Ведомостей”) снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании [ситуации со взрывами на "Северных потоках"], и сразу же этот запрос был отклонен», — отметил он.

По словам Лаврова, власти США «назвали это нонсенсом». Министр также обратил внимание на комментарии американских и европейских политиков по поводу расследования подрыва «Северных потоков» журналиста Сеймура Херша. «Вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — сказал Лавров.

Накануне, 2 марта, российский министр, выступая на встрече глав МИД стран G20 в Индии, призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательствах должна участвовать Россия. Позже Лавров сообщил, что Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость расследования.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.

Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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