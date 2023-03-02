Главы МИД G20 не смогли договориться по двум пунктам в итоговом заявлении
Главы МИД стран «большой двадцатки» приняли итоговое заявление по итогам встречи в Индии без позиции по Украине. Против двух пунктов выступили Россия и Китай, говорится в документе.
Итоговое заявление содержит 24 пункта. Уточняется, что Россия и КНР выступили против третьего и четвертого пунктов. В них говорится об осуждении спецоперации на Украине, негативном влиянии боевых действий на мировую экономику, необходимости соблюдать нормы международного права и недопустимости применения ядерного оружия.
Итоговое заявление также содержит пункты, касающиеся продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, укрепления национальных систем здравоохранения, борьбы с терроризмом и др. В декларации также подчеркивается важность продления зерновой сделки.
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что главам МИД стран G20 удалось прийти к единой позиции по украинскому конфликту. Он также призвал страны обратить внимание не на разногласия, а на то, что «их объединяет».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Индии заявил, что Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость честного расследования подрыва «Северных потоков». В своем выступлении на заседании он призвал провести разбирательства при участии России.
Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Индии 1-2 марта. Российскую делегацию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.