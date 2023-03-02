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Главы МИД G20 не смогли договориться по двум пунктам в итоговом заявлении

Ведомости

Главы МИД стран «большой двадцатки» приняли итоговое заявление по итогам встречи в Индии без позиции по Украине. Против двух пунктов выступили Россия и Китай, говорится в документе.

Итоговое заявление содержит 24 пункта. Уточняется, что Россия и КНР выступили против третьего и четвертого пунктов. В них говорится об осуждении спецоперации на Украине, негативном влиянии боевых действий на мировую экономику, необходимости соблюдать нормы международного права и недопустимости применения ядерного оружия.

Итоговое заявление также содержит пункты, касающиеся продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, укрепления национальных систем здравоохранения, борьбы с терроризмом и др. В декларации также подчеркивается важность продления зерновой сделки.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что главам МИД стран G20 удалось прийти к единой позиции по украинскому конфликту. Он также призвал страны обратить внимание не на разногласия, а на то, что «их объединяет».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Индии заявил, что Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость честного расследования подрыва «Северных потоков». В своем выступлении на заседании он призвал провести разбирательства при участии России.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Индии 1-2 марта. Российскую делегацию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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