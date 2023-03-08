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Песков счел скоординированным вбросом статьи в СМИ о подрывах «Северных потоков»

Ведомости

Публикации о взрывах на газопроводах «Северный поток» являются скоординированным вбросом в СМИ, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, а несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма. Он выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования делать предположения о диверсиях на «Северных потоках».

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны – акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — заявили в Кремле.

NYT: подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группировка

7 марта газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.

До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.

Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательстве должна участвовать Россия, которую европейские страны не допустили до расследования. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта заявила, что Западу следует ответить на официальные запросы России о подрыве газопроводов, а не допускать утечки в информационное поле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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