Песков счел скоординированным вбросом статьи в СМИ о подрывах «Северных потоков»
Публикации о взрывах на газопроводах «Северный поток» являются скоординированным вбросом в СМИ, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2».
«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также заявил, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, а несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма. Он выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования делать предположения о диверсиях на «Северных потоках».
«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны – акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — заявили в Кремле.
7 марта газета NYT со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Также подчеркивается, что данных об участии в операции России у США нет. Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину.
До этого расследование инцидента на трубопроводах опубликовал американский журналист Сеймур Херш. Он утверждал, что к подрыву причастны США и Норвегия. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.
Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на то, что Россию до участия в расследовании происшествия на «Северных потоках» не допускают. В то же время западные страны не проводят полноценного разбирательства по данному инциденту, заявил в декабре 2022 г. президент РФ Владимир Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательстве должна участвовать Россия, которую европейские страны не допустили до расследования. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта заявила, что Западу следует ответить на официальные запросы России о подрыве газопроводов, а не допускать утечки в информационное поле.