СМИ: ЕС обсуждает детали нового пакета санкций против России

В июне Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Ограничения были введены против 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др. Кроме того, ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Заходы любых танкеров из России в свои порты, а также въезд прицепов и полуприцепов тоже попали в европейский санкционный список.