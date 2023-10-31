СМИ: ЕС обсуждает детали нового пакета санкций против России
Европейский союз якобы рассматривает возможность введения нового пакета санкций, направленных против России, который может включать торговые ограничения на $5,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, 12-й пакет предлагаемых мер включает в себя ограничения на экспорт сварочных аппаратов, химикатов и других технологий. Также рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения и ограничения на импорт обработанных металлов и алюминиевой продукции, строительных изделий, товаров, связанных с транспортом, и алмазов.
Пакет мер направлен на то, чтобы «лишить Россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны». По словам собеседников, ЕС намерен добавить к существующему запрету на транзит еще больше товаров и включить в список компании в третьих странах.
Ожидается также, что в санкционные списки будут включены более 100 физических и четыре десятка юридических лиц.
В июне Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Ограничения были введены против 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др. Кроме того, ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Заходы любых танкеров из России в свои порты, а также въезд прицепов и полуприцепов тоже попали в европейский санкционный список.