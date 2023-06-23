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Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России

Ведомости

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, сообщили в пресс-службе Евросовета.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит пресс-служба, заявил, что новый пакет усилит давление на российскую экономику.

Санкции были введены против 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др. Вводится запрет транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы и Латвии). Также под запрет попали некоторые СМИ. В частности, в санкционном списке оказались «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон».

Кроме того, ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Заходы любых танкеров из России в свои порты, а также въезд прицепов и полуприцепов тоже попали в европейский санкционный список.

Евросоюз также может запрещать экспорт в страны, из которых подпадающие под санкции товары после поставляются в Россию. Ограничения коснулись и некоторых компонентов: ЕС запретил поставки навигационных приборов, электрокомпонентов, полупроводников и ряда металлов в РФ. Уточняется, что к санкциями союза, которые касаются экспорта высокотехнологичной продукции, также присоединилась Швейцария.

Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций

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Предыдущий 10-й пакет европейских санкций против России был введен в конце февраля 2023 г. Тогда он ввел ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказывал «Ведомостям», что фактически поставки российской нефти по «Дружбе» прекратились в I квартале 2023 г., поэтому введение санкций в отношении северной ветки «Дружбы» ни на что не повлияет. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, сам пакет сложно назвать шоковым для России, хотя он и наносит ущерб стране. 

«Что же касается нефти, то тут ограничения наносят урон не только России, которая и так считает европейский рынок потерянным, но и самому ЕС. Брюсселю придется компенсировать ущерб тем странам, которые добились исключений для покупки российских энергоносителей», – отмечал Тимофеев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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