Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России

Кроме того, ЕС запретил экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Заходы любых танкеров из России в свои порты, а также въезд прицепов и полуприцепов тоже попали в европейский санкционный список.