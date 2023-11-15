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Какие поправки правительство и депутаты представили ко второму чтению бюджета

Большая часть предложений касается расходов на оборону и новые регионы
Анастасия Бойко Софья Ермакова Дмитрий Гринкевич
Министр финансов Антон Силуанов представит поправки ко второму чтению проекта бюджета / Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство и депутаты предложили во втором чтении законопроекта о бюджете рассмотреть распределение 1,7 трлн руб. расходов, заложенных на 2024 г., следует из опубликованной таблицы корректировок. «Ведомости» изучили представленные инициативы. В общей сложности Госдуме надо будет одобрить или отклонить 768 поправок, из них более 200 – текстовые.

В 2024 г. на 10 самых значительных открытых поправок по величине расходов приходится 60% всего предложенного к перераспределению объема, или более 1 трлн руб. Шесть предложений напрямую касаются распределения трат на национальную оборону, три – на восстановление новых регионов и еще одна – на соцподдержку занятых в оборонном секторе, в том числе военнослужащих. Сумма крупнейшей оборонной поправки на 2024 г. составляет 180 млрд руб. Их предлагается направить на соцподдержку занятых в оборонном секторе и военнослужащих. Наиболее значительная экономическая корректировка оценивается в 75,8 млрд руб. Эти деньги пойдут на дорожное хозяйство по программе «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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