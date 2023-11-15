Какие поправки правительство и депутаты представили ко второму чтению бюджета

Какие поправки правительство и депутаты представили ко второму чтению бюджетаБольшая часть предложений касается расходов на оборону и новые регионы
Правительство и депутаты предложили во втором чтении законопроекта о бюджете рассмотреть распределение 1,7 трлн руб. расходов, заложенных на 2024 г., следует из опубликованной таблицы корректировок. «Ведомости» изучили представленные инициативы. В общей сложности Госдуме надо будет одобрить или отклонить 768 поправок, из них более 200 – текстовые.
В 2024 г. на 10 самых значительных открытых поправок по величине расходов приходится 60% всего предложенного к перераспределению объема, или более 1 трлн руб. Шесть предложений напрямую касаются распределения трат на национальную оборону, три – на восстановление новых регионов и еще одна – на соцподдержку занятых в оборонном секторе, в том числе военнослужащих. Сумма крупнейшей оборонной поправки на 2024 г. составляет 180 млрд руб. Их предлагается направить на соцподдержку занятых в оборонном секторе и военнослужащих. Наиболее значительная экономическая корректировка оценивается в 75,8 млрд руб. Эти деньги пойдут на дорожное хозяйство по программе «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», следует из документа.