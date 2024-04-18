В Институте ВЭБа предложили меры для снижения бедности вдвое к 2030 году

По оценке экспертов, инициативы в совокупности позволят достичь роста реальных располагаемых доходов населения на 4,7% в год в среднем за 2023–2035 гг. и 4,1% – в 2036–2050 гг., а также снизить уровень бедности вдвое к 2030 г. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,4% после спада на 1% в 2022 г., следует из данных Росстата. По прогнозу Минэка, рост доходов населения в этом году составит 2,7%, в следующем – 2,6%. Уровень бедности в прошлом году обновил исторический минимум и составил 9,3% (у 13,5 млн человек доходы были ниже границы бедности). Годом ранее уровень бедности составлял 9,8% (14,3 млн малоимущих россиян).