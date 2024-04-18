/ Экономика

В Институте ВЭБа предложили меры для снижения бедности вдвое к 2030 году

Среди них – реформа прожиточного минимума и единое пособие для всех малоимущих
Софья Ермакова
Программа ВЭБа может потребовать дополнительных ежегодных расходов в 700 млрд руб./ Павел Бедняков / РИА Новости

Для устойчивого роста темпами более 3% в год в ближайшие десятилетия экономика России должна стать более социально ориентированной. Ее потенциал можно реализовать в полной мере только при существенном снижении уровня бедности и расширении среднего класса. К такому выводу пришли эксперты Института ВЭБа в апрельском долгосрочном прогнозе до 2050 г. Для изменения ситуации с бедностью и роста реальных доходов граждан экономисты предлагают несколько системных мер. Среди основных – изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ), введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан и изменение подхода к индексации пенсий.

По оценке экспертов, инициативы в совокупности позволят достичь роста реальных располагаемых доходов населения на 4,7% в год в среднем за 2023–2035 гг. и 4,1% – в 2036–2050 гг., а также снизить уровень бедности вдвое к 2030 г. В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,4% после спада на 1% в 2022 г., следует из данных Росстата. По прогнозу Минэка, рост доходов населения в этом году составит 2,7%, в следующем – 2,6%. Уровень бедности в прошлом году обновил исторический минимум и составил 9,3% (у 13,5 млн человек доходы были ниже границы бедности). Годом ранее уровень бедности составлял 9,8% (14,3 млн малоимущих россиян).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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