/ Экономика

Власти и бизнес договорились о фронтальном развитии экономики

Путин и предприниматели на съезде РСПП обменялись обещаниями
Дмитрий Гринкевич
Софья Ермакова
Анастасия Бойко
Бизнес и власти обменялись обещаниями и начали строить планы на долгий срок/ Александр Казаков / РИА Новости

Судя по атмосфере, которая царила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «индекс» настроений крупного бизнеса заметно улучшился за прошедший год. Встреча вновь проходила в Московском международном доме музыки (ММДМ). Видные российские бизнесмены, как и год назад, неохотно общались с прессой, но в целом чувствовали себя гораздо более расслабленно – улыбались, шутили, тогда как в 2023 г. реагировали на вопросы журналистов порой агрессивно. «У нас все будет хорошо», – заявил «Ведомостям» один из представителей отрасли удобрений на вопрос о курсе рубля. А когда в ложу для VIP-участников вошел опоздавший министр и пожаловался на занятое кресло, один из его соседей шутливо напомнил, что «после инаугурации будет понятно, кто на чье место сел» (по протоколу правительство уходит в отставку сразу после официального вступления избранного президента в должность. – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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