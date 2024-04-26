Власти и бизнес договорились о фронтальном развитии экономики

Судя по атмосфере, которая царила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «индекс» настроений крупного бизнеса заметно улучшился за прошедший год. Встреча вновь проходила в Московском международном доме музыки (ММДМ). Видные российские бизнесмены, как и год назад, неохотно общались с прессой, но в целом чувствовали себя гораздо более расслабленно – улыбались, шутили, тогда как в 2023 г. реагировали на вопросы журналистов порой агрессивно. «У нас все будет хорошо», – заявил «Ведомостям» один из представителей отрасли удобрений на вопрос о курсе рубля. А когда в ложу для VIP-участников вошел опоздавший министр и пожаловался на занятое кресло, один из его соседей шутливо напомнил, что «после инаугурации будет понятно, кто на чье место сел» (по протоколу правительство уходит в отставку сразу после официального вступления избранного президента в должность. – «Ведомости»).