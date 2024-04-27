Реальные доходы россиян выросли на 5,8% за I квартал

Реальные доходы россиян выросли на 5,8% за I кварталЗарплаты растут двузначными темпами, а безработица обновила очередной минимум
Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли за январь – март на 5,8%, следует из данных Росстата. Кроме того, ведомство пересмотрело в сторону увеличения итоговые оценки за прошлый год – с роста на 5,4% до 5,8%.
В структуре денежных доходов населения по-прежнему наибольшая доля приходится на оплату труда – она увеличилась в I квартале до 64,6% с 62,8% за аналогичный период прошлого года. Прочие денежные поступления (включают в себя теневые доходы) незначительно выросли до 5,2% с 5,1%. При этом снизилась доля доходов от социальных выплат (до 17,3% с 18,1%), доходов от собственности (до 6,5% с 7,3%) и предпринимательской деятельности (до 6,4% с 6,7%).
Темп роста реальных зарплат россиян увеличился в феврале до 10,8% после 8,5% в январе, следует из данных Росстата. За первые два месяца года динамика показателя составила 10%.
Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов) составила в феврале 2024 г. 78 432 руб.,что на 19,3% больше в годовом выражении. Среди крупных секторов за два месяца этого года наибольшие темпы роста оплаты труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были в обрабатывающей промышленности (+23%). В частности, на 31% выросли средние зарплаты на производстве автотранспортных средств, на 29% – на производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 28% – в деревообработке, на 27% – на мебельных предприятиях, на 26% – на производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования).
Одновременно с этим безработица в марте обновила очередной исторический рекорд и составила 2,7% после минимального уровня 2,8% в феврале. Безработными, по методологии МОТ, числились 2,1 млн граждан. В органах занятости на конец марта были зарегистрированы 400 000 россиян по всей стране.
В региональном разрезе наименьший уровень безработицы в марте был зарегистрирован в Москве – 1,1%, Амурской области и Красноярском крае – 1,3%, Нижегородской области – 1,4% и Санкт-Петербурге – 1,5%. Наибольший показатель – в Ингушетии (27,2%), Дагестане (11,9%) и Чечне (10,3%).
23 апреля Минэкономразвития представило обновленный макропрогноз, в котором повысило почти вдвое ожидания по росту реальных доходов населения. В 2024 г. показатель вырастет на 5,2% вместо 2,7%, ожидавшихся в сентябре. При этом уже со следующего года ожидается замедление роста показателя: в 2025 г. он должен составить 3,5%, в 2026 г. – 3%, а в 2027 г. – 2,6%. На текущий год оценка по зарплатам тоже значительно улучшена – ожидается рост на 6,5% вместо 2,5%. Безработицу министерство ожидает на уровне 3% на всем прогнозном горизонте.
По оценке ведомства, первым фактором роста доходов населения будет усиливающийся дефицит кадров и повышение МРОТа. Сейчас в экономике идет процесс вымывания низкооплачиваемого и низкопроизводительного труда: компаниям невыгодно содержать такие рабочие места, пояснил представитель Минэка. Второй фактор – это рост доходов от собственности и сбережений из-за высокой ключевой ставки. Третье – это рост предпринимательских доходов.
Ранее эксперты ЦМАКПа заявляли о начале «революции зарплат», решающую роль в которой играет спецоперация, писал РБК. Военнослужащие, получавшие 200 000 руб. в месяц и более, просто не будут возвращаться на старые рабочие места с прежней зарплатой и будут искать работу, соответствующую новому социальному статусу.