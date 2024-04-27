Реальные доходы россиян выросли на 5,8% за I квартал

Среднемесячная начисленная зарплата (до вычета налогов) составила в феврале 2024 г. 78 432 руб.,что на 19,3% больше в годовом выражении. Среди крупных секторов за два месяца этого года наибольшие темпы роста оплаты труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были в обрабатывающей промышленности (+23%). В частности, на 31% выросли средние зарплаты на производстве автотранспортных средств, на 29% – на производстве резиновых и пластмассовых изделий, на 28% – в деревообработке, на 27% – на мебельных предприятиях, на 26% – на производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования).